Crash Bandicoot 4 per PS4 a meno di 30€: divertimento TOP, prezzo low-cost

Se sei un appassionato di videogiochi platform anni '90, oggi non puoi lasciarti sfuggire l'opportunità di acquistare Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Crash Bandicoot 4: ecco perché comprarlo

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è il ritorno tanto atteso del famoso marsupiale alle sue radici platform. Potrai rivivere l’esperienza che ha conquistato i cuori dei millennials di tutto il mondo, con un tocco moderno e avvincente che lo rende un titolo imperdibile per i fan di lunga data e per i nuovi player.

Grazie alla potenza della PlayStation 4, questo videogame sfoggia una grafica spettacolare che porta la giungla, le isole e gli altri mondi fantastici del gioco a una vita vibrante e mozzafiato. I dettagli sono tutti accattivanti e i colori vividi più che mai che renderanno ogni livello un’esperienza visiva straordinaria.

It’s About Time introduce nuove abilità e meccaniche di gioco che arricchiscono ulteriormente l’esperienza di gioco. Sarai in grado di sfruttare il potere delle maschere quantistiche, dovrai affrontare sfide uniche e scopri nuovi modi per superare gli ostacoli. I livelli infine, sono progettati con maestria, offrono una combinazione perfetta di azione frenetica con piattaforme impegnative e enigmi intriganti. Dovrai anche affrontare boss epici e potrai superare ostacoli sempre più impegnativi. C’è poi una divertentissima modalità multiplayer che vi permetterà di ottenere sfide competitive o collaborazioni frenetiche.

C'è poi una divertentissima modalità multiplayer che vi permetterà di ottenere sfide competitive o collaborazioni frenetiche.

