COUPON da -200€ per il monopattino elettrico con AMMORTIZZATORI a DOPPIA AZIONE per una guida al top!

È arrivato il tuo momento per l’acquisto di un monopattino elettrico e non sai quale scegliere? Grazie ad Amazon, non avrai dubbi: Yadea EliteMax è perfetto. Tra le varie caratteristiche vi è una batteria che garantisce un’autonomia di 55 km, un display LED e degli ammortizzatori incredibili. Ma prima di andare nel dettaglio, ti basterà sapere che, grazie al coupon presente su Amazon, lo pagherai 699,00€ al posto dei classici 899,00€!

Tutte le caratteristiche del monopattino elettrico

Sotto la pedana è celato un motore da ben 500W, che assicura accelerazioni rapide e una velocità massima di 25 km/h, permettendo di affrontare con facilità le pendenze urbane e, combinato alla batteria al litio da 48V 10Ah, offre un’autonomia eccezionale fino a 55 km con una singola carica.

Realizzato in alluminio di alta qualità, il telaio del monopattino è estremamente resistente e supporta un peso massimo di 120 kg. E grazie alla certificazione IPX5, è in grado di affrontare senza problemi le intemperie, garantendo prestazioni ottimali in qualsiasi condizione atmosferica.

Ma la vera novità sono le sue sospensioni a doppia azione, sia anteriori che posteriori, che assorbono efficacemente le vibrazioni, garantendo una guida confortevole anche su terreni irregolari. Inoltre, gli pneumatici da 10 pollici offrono un’ottima aderenza, migliorando la stabilità del veicolo, mentre il sistema frenante, composto da un freno a tamburo anteriore e un freno a disco posteriore, assicura una frenata sicura e reattiva, Ovviamente, non manca neanche l’illuminazione con fari a LED anteriori e posteriori, indicatori di direzione e luci di stop che garantisce una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce.

Il manubrio è dotato di un intuitivo display LCD che mostra in tempo reale velocità, livello della batteria e altre informazioni utili. Infine, grazie all‘app Yadea, puoi personalizzare completamente la tua esperienza di guida, attivando funzioni come il cruise control, la geolocalizzazione e ricevendo aggiornamenti software direttamente sul tuo smartphone.

Viaggia al top con il monopattino elettrico Yadea EliteMax, ma ricorda che, per pagarlo solamente 699,00€, dovrai selezionare il coupon!