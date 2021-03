Il telefono LG Rollable è apparso su un importante sito di certificazione: ecco qual è e perchè lo smartphone è così vicino al lancio ufficiale.

LG Rollable in arrivo

Il futuro del telefono LG Rollable è stato offuscato da recenti indiscrezioni secondo cui la compagnia potrebbe vendere la sua divisione di dispositivi mobili. Tuttavia, il Rollable è apparso oggi sul sito Bluetooth SIG e questo significa che il telefono – identificato con il numero di modello LM-R910N – sarà dotato del supporto Bluetooth 5.2. Sebbene non sia emerso nessun altro dettaglio, la certificazione ottenuta è un chiaro segno che l’LG Rollable è quanto mai vicino al suo debutto ufficiale.

In ogni caso, per quanto riguarda le altre specifiche, il supporto allo standard Bluetooth 5.2 probabilmente restringe le opzioni del chipset del Rollable di LG: i rumor più recenti, infatti, sostengono che a bordo dello smartphone arrotolabile dell’azienda sudcoreana ci sarà lo Snapdragon 888, mentre altre voci indicano lo Snapdragon 865 Plus o lo Snapdragon 768G di fascia media come possibile SoC in dotazione.

Nonostante l’apparizione sul sito Bluetooth SIG, la data di rilascio del telefono resta un mistero; tuttavia, come abbiamo scritto poche righe più sopra, l’LG Rollable è vicino alla presentazione ufficiale. Un discorso importante da affrontare è quando effettivamente il terminale sarà disponibile per l’acquisto da parte degli utenti: se LG vuole essere il primo produttore al mondo ad immettere sul mercato un telefono arrotolabile deve darsi una mossa, dato che OPPO ha mostrato il suo arrotolabile OPPO X 2021 all’inizio di quest’anno, suggerendo che la presentazione del dispositivo non è poi così lontano.

LG

Smartphone