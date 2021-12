Cosa aspettarci dall'evento Xiaomi?

Il più grande evento di lancio di Xiaomi quest'anno è qui: vedremo finalmente i flagship della gamma Xiaomi 12, la MIUI 13, il tablet Pad 5 Pro, l'orologio Watch S1 e molto altro ancora.

Xiaomi 12 e non solo

Il più grande evento di lancio dell'OEM cinese per il 2021 è finalmente alle porte e dovrebbe iniziare fra pochissime ore. Diversi prodotti saranno svelati e i social dell'azienda hanno già iniziato a pubblicare teaser di ogni tipo. Naturalmente, i protagonisti saranno i flagship e la tanto attesa MIUI 13, ma l'evento alzerà anche il sipario su altri gadget come il Pad 5 Pro, le Earphones 3 e le Buds 3.

I flagship

La serie Xiaomi 12 è senza dubbio uno dei lanci più attesi di quest'anno. Con le numerose perdite che hanno già rivelato la maggior parte dei dettagli dei terminali, possiamo dire di essere vicinissimi alla presentazione della suddetta gamma.

La line-up sarà composta dal modello standard, dalla versione 12 Pro, dall'esclusiva 12 Ultra e dal “lite” 12X, ma sembra che l'evento di lancio di questi ultimi due sia riservato al 2022. È stato rivelato che Xiaomi 12 avrà un display da 6.28 molto maneggevole display, rendendolo il primo flagship compatto dell'azienda dopo anni. D'altra parte, il 12 Pro avrà una dimensione dello schermo più grande di 6,73 pollici. Ci sarà una nuova tecnologia “Xiaomi Image Brain”. I dispositivi dovrebbero anche essere tra i primi a venire con il chipset Snapdragon 8 Gen 1.

MIUI 13

A giudicare dagli screenshot, non sembra essere cambiato molto in termini di interfaccia utente, ad eccezione dei widget delle app di sistema che sono stati completamente rielaborati. A parte questo, Xiaomi afferma che l'aggiornamento è molto più fluido e apporta una serie di miglioramenti alla sicurezza e alla privacy.

Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro non è esattamente un nuovo debutto in quanto è stato rilasciato nell'agosto di quest'anno, ma ora ottiene una nuova variante con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. In precedenza l'azienda vendeva solo la versione da 6 GB + 128 GB e da 6 GB con 256 GB di RAM, quindi la nuova versione dovrebbe essere una gioia per chi necessita di maggior potenza sul proprio device.

Watch S1

Watch S1 farà parte di una gamma completamente nuova di smartwatch e presenterà un design circolare. I teaser di oggi dicono che sarà rivolto a “professionisti d'affari” e che la S nel suo nome sta per “Strong”, il che è abbastanza appropriato considerando che disporrà del vetro zaffiro sull'anteriore.

Gli Xiaomi TWS Noise Cancelling Earbuds 3 o gli Xiaomi Buds 3, come preferite chiamarli, sono la variante non Pro degli Xiaomi Buds 3 Pro rilasciati all'inizio di quest'anno. È stato rivelato che avranno una qualità del suono Hi-Fi, resa possibile dalle doppie unità magnetiche super dinamiche. È stato affermato che la funzione ANC sarà capace di ridurre il rumore di 40 dB.