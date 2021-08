Tra circa un mese, Apple dovrebbe svelare i suoi nuovi modelli di iPhone con l'Apple Watch Series 7, gli AirPods 3 di cui si parla da tempo e un iPad mini ridisegnato. Nella sua ultima newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg riassume tutto ciò che l'azienda di Cupertino dovrebbe lanciare questo autunno.

Apple: tanti prodotti all'orizzonte

Abbiamo coperto ampiamente le notizie riguardanti i futuri melafonini del colosso americano. Ora, Gurman sta anche facendo una carrellata di “recap” su tutto ciò che ci si aspetta dai nuovi gadget della mela. Dice che sebbene questo dovrebbe essere un “modello classico di Apple S”, la società probabilmente chiamerà il prossimo terminale con il moniker “iPhone 13“.

A parte questo, i telefoni avranno le stesse dimensioni dello schermo di quelli attuali ma con una tacca più piccola nella parte superiore del display, nuove funzionalità della fotocamera, come i video della modalità Ritratto, un chip A15 più veloce e lo schermo ProMotion con refresh rate da 120Hz tariffa per i modelli premium.

Per l'Apple Watch Series 7, Gurman si aspetta un “una grande riprogettazione” con display più piatti e tecnologia dello schermo aggiornata insieme a un processore più veloce. Si dice da alcuni mesi che la comapgnia porterà un design più piatto al prossimo orologio. Dice che la società sta anche preparando variazioni della funzione Time to Walk per gli abbonati a Apple Fitness+ con le classi Time to Run e Audio Meditations.

Gurman raddoppia la scommessa che il prossimo modello AirPods entry-level avrà un “design più vicino agli AirPods Pro, inclusa una nuova forma in-ear e steli più corti“. Dice che questo sarà “l'aggiornamento più significativo di quella parte della linea AirPods di Apple dal debutto del primo modello nel 2016“.

Le voci suggeriscono anche che i prossimi AirPods 3 non presenteranno ANC o Transparency Mode, anche se il loro nuovo design aiuterà a isolare meglio il suono.

Gurman scrive che il nuovo iPad mini 6 è “destinato ad essere uno dei preferiti dai fan di Apple con i suoi bordi più sottili e una riprogettazione completa“.

A parte le voci, Chance Miller di 9to5Mac ha scoperto in esclusiva che il prossimo mini tablet della mela presenterà un chip A15, un connettore USB-C e uno Smart Connector magnetico simile a quello di iPad Air e iPad Pro.

E se state cercando il prossimo iPad entry-level, Gurman afferma: “Ci sarà anche un iPad di nona generazione più sottile e veloce in arrivo per gli studenti“.

Anche se il prossimo MacBook Pro non dovrebbe essere svelato durante l'evento di settembre, Gurman afferma che i rinnovati laptop Pro da 14 pollici e 16 pollici con chip M1X “dovrebbero essere ancora in vendita quando l'attuale MacBook Pro raggiungerà i suoi due anni di vita.“

