Secondo diverse voci di corridoio, pare che Apple voglia abbandonare la Touchbar nei futuri MacBook Pro prossimi al debutto. Mentre dobbiamo ancora aspettare e vedere se ciò accadrà, un nuovo concept emerge online. Un designer ha immaginato un portatile della mela con un vano per la Apple Pencil al posto della barra touch presente vicino la tastiera. Il risultato? È incredibile.

Un MacBook Pro così sarebbe un sogno, davvero

Prima che voi possiate dire: “è pazzesco!”, all'inizio di questa settimana, l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti ha pubblicato un nuovo brevetto per il colosso di Cupertino, come riportato da Patently Apple, che suggerisce esattamente questo.

Si legge infatti:

La presente invenzione riguarda l'incorporazione di una Apple Pencil montata in modo rimovibile su una tastiera MacBook. Mentre la matita è nel suo dock, potrebbe fungere da mouse per spostare un cursore. Unicamente, un sistema di illuminazione di fascia alta dovrebbe essere integrato nel vano.

Con ciò, il designer Sarang Sheth ha creato un concept 3D di come sarebbe questo brevetto se ciò dovesse rivelare veritiero.

Come potete vedere nelle immagini, questo nuovo MacBook Pro avrebbe, ovviamente, gestures tattili con la matita mentre manterrebbe comunque una frazione di una barra Touch per Siri e un rapido accesso ad altre app.

Mentre un Mac touchscreen è un sogno per moltissimi di noi, ad oggi è qualcosa che Apple non intende fare per nessuna ragione al mondo. Da vivo, Steve Jobs ha spiegato perché non pensava che un Mac Touch sarebbe stata una grande idea:

Le superfici touch non vogliono essere verticali. Dà un'ottima dimostrazione, ma dopo un breve periodo di tempo inizi a stancarti e dopo un lungo periodo di tempo il tuo braccio vuole cadere. Non funziona, è ergonomicamente terribile.

A voi piacerebbe un Mac così? Intanto vi ricordiamo quali sono i futuri piani della compagnia per il prossimo laptop in arrivo con SoC M1X o M2.

Vi basterà vedere questo video per avere un “recap” di tutte le indiscrezioni uscite finora. Buona visione.

