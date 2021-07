Fra qualche mese Apple toglierà i veli ai nuovi PC portatili. Stiamo parlando – ovviamente – dei MacBook Pro e dei MacBook Air. Ciò che non sappiamo però, è quali modelli vedremo in commercio e come saranno. Facciamo ora il punto dei rumors e delle aspettative che abbiamo in merito ai futuri laptop dell'OEM di Cupertino.

Apple MacBook: tutto quello che c'è da sapere

In primo luogo, sappiamo che l'azienda svelerà i nuovi prodotti entro la fine dell'anno. Quando aspettarli? Si vociferava che sarebbero arrivati a giugno, poi ad agosto; ora qualcuno suggerisce una data di lancio per settembre, anche se quella più probabile – stando a quanto osservato da Gurman di Bloomber e dall'analista Ming Chi Kuo, pare che sia quella di novembre.

Quali PC vedremo?

Sicuramente i modelli Pro saranno i primi ad arrivare. Ci sono diverse speculazioni in merito ai Mac Mini di nuova generazione, i quali potrebbero sostituire i Mac Pro con SoC Intel Xeon presenti in listino. Di questo – onestamente – ne dubitiamo. Difficile che una tecnologia così giovane come quella dell'Apple Silicon possa arrivare – in poco meno di un anno – ad eguagliare le prestazioni dei SoC e delle GPU Intel/Nvidia top di gamma.

I portatili Pro però, dovrebbero presentare un design rinnovato, simile a quello degli iMac 2021 con linee squadrate, diverse colorazioni e contrasti tonali fra l'interno e l'esterno della scocca. Si ipotizzava la presenza di un manico/maniglia per il trasporto, ma dire che è improbabile… è poco.

Il SoC di bordo

Sotto la cassa, che dovrebbe presentare uno spessore ultra-contenuto, troverebbe posto il SoC M1X Silicon. Dovrebbe essere un'unità da 10 core con 8 grandi e 2 per il risparmio energetico.

MacBook Air

Al contrario, il MacBook Air, presenterà – a quanto si dice – una CPU inferiore, denominata “Apple Silicon M2“. Questa avrà meno core nell'unità centrale di elaborazione e ci sarà una nuova architettura e un sistema di raffreddamento passivo.

Ricordiamo, a tal proposito, che gli Air di ultima generazione sono PC fanless, ovvero senza ventole. Questa categoria di prodotti però, pare che arriverà sul mercato – anch'essa con un nuovo design – solo nel 2022.

Un pannelo rivoluzionario

In utlima analisi, ciò che colpirà l'attenzione di tutti sarà proprio il pannello che la compagnia utilizzerà per i laptop del futuro. Si passerà infatti, ai MiniLED visti anche sull'iPad Pro M1. Questo garantirà una fedeltà cromatica, una nitidezza, un contrasto e una risoluzione eccezionale. I professionisti dell'imaging (e non solo) ringrazieranno. Tuttavia, finora, a causa della crisi dei componenti e dei semiconduttori che sta attanagliando il mondo intero e per via dei problemi strutturali accorsi in fase di test, l'adozione di questa tecnologia non risulta essere immediata. Lecito ipotizzare che le scorte iniziali siano limitate.

Tante sono le novità, come vedete. Voi li attendete con impazienza? Onestamente noi sì, e non vediamo l'ora di poter scoprire nuove notizie in merito. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito alle ultime novità tech.

