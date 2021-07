Secondo alcune indiscrezioni, Apple lancerà nuovi modelli di MacBook Pro entro la fine dell'anno. I nuovi prodotti hardware sarebbero dovuto arrivare all'inizio di quest'anno, ma ciò non è avvenuto. Tutte le voci convergono verso il rilascio di un nuovissimo SoC Apple M1X che dovrebbe sostituire l'eccellente M1 rilasciato lo scorso anno. Questo sarà il secondo processore proprietario della compagnia di Cupertino. In precedenza sapevamo che i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici sarebbero stati svelati tra novembre e dicembre di quest'anno. Tuttavia, un nuovo report di Mark Gurman di Bloomberg suggerisce che il debutto potrebbe accadere prima del previsto. Probabilmente l'azienda li presenterà fra settembre e novembre.

Cosa sappiamo sui nuovi MacBook Pro?

Secondo le indiscrezioni, i nuovi PC entreranno in produzione durante il terzo trimestre del 2021. L'OEM di Cupertino potrebbe annunciare i nuovi laptop “tra settembre e novembre al più tardi“, afferma Gurman. Ha inoltre rivelato che il lancio del nuovo portatile era previsto per quest'anno. Tuttavia, l'azienda di Cupertino ha avuto problemi con la produzione dei pannelli mini-LED e ha dovuto modificare la tempistica del rilascio. Per chi non lo sapesse, questi saranno i primi computer Apple ad avere la nuova tecnologia di visualizzazione.

In precedenza, Digitimes aveva riferito che i nuovi MacBook Pro sarebbero stati lanciati a settembre. Se questo rapporto si dovesse rivelare veritiero, il nuovo PC potrebbe avviarsi insieme a loro. Il portale afferma che Apple annuncerà i MacBook Pro a settembre, ma le spedizioni raggiungeranno il picco a ottobre. Quindi, anche con un annuncio in arrivo a settembre, i clienti dovranno ancora aspettare ancora un po' per mettere le mani sui nuovi laptop.

Rapporti precedenti suggerivano che il modello da 14 pollici sarebbe entrato nella fase di produzione di massa nel quarto trimestre del 2021. Il modello da 16 pollici, d'altra parte, dovrebbe entrare in produzione di massa nel primo trimestre del 2022. Quindi, nonostante l'annuncio, probabilmente chi sarà interessato dovrà attendere diversi mesi. Il report di Bloomberg suggerisce che i computer avranno un nuovo chassis e una ricarica magnetica. Inoltre, i nuovi modelli saranno dotati di più porte.

Apple

Elettronica