Secondo il noto analista Ming Chi Kuo, Apple annuncerà il nuovo MacBook Air con display Mini-LED da 13 pollici verso la metà del prossimo anno.

MacBook Air di nuova generazione: arriverà nel 2022

Poiché le voci sulla prossima generazione di Apple Silicon Mac sono circolate sul Web, siamo ora in grado di avere un'idea migliore di ciò su cui Apple sta lavorando per la gamma MacBook. In una nota degli investitori di Ming-Chi Kuo scovata da 9to5Mac, l'analista afferma che un nuovo MacBook Air dovrebbe essere svelato a metà del 2022. Il prodotto dovrebbe disporre di un pannello Mini-LED da 13,3 pollici.

Kuo aveva già detto in un'altra nota degli investitori che Apple stava lavorando a un nuovo MacBook Air con un design inedito per il 2022, ma non era stato specifico a riguardo.

Ora Kuo afferma che questo laptop verrà presentato ufficialmente a metà del 2022, il che potrebbe indicare un debutto ad aprile, proprio come l'iMac 2021 o addirittura durante il WWDC di giugno.

L'analista ribadisce anche la precedente osservazione sul display Mini-LED in arrivo sul MacBook Air di prossima generazione, ma questa volta Kuo ha affermato che presenterà uno schermo da 13,3 pollici. Ciò suggerisce che, nonostante la nuova tecnologia, l'unità rimarrà delle stesse dimensioni della generazione attuale.

Per chi non ha familiarità con la questione, sappiate che il Mini-LED si basa su migliaia di LED piccoli che si retroilluminano, il che si traduce in rapporti di contrasto più elevati e neri più profondi, in un modo simile a quanto avviene con la tecnologia OLED.

Secondo il rapporto, il nuovo MacBook Air presenterà anche un chip Apple Silicon di nuova generazione. All'inizio di questo mese, un leaker ha rivelato che il nuovo portatile sarebbe stato il primo Mac con un chip M2, e ha suggerito che il Pro sarebbe stato introdotto entro la fine dell'anno con un SoC Apple M1X, una versione aggiornata dell'M1 avente una grafica migliore:

Ci aspettiamo che Apple rilasci un nuovo MacBook Air verso la metà del 2022 con un mini display LED da 13,3 pollici. Se la carenza di componenti continuerà a migliorare nel 2022, trarrà vantaggio dai nuovi aggiornamenti MacBook Air e Apple Silicon.

Apple

Elettronica