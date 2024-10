CoopVoce lancia EVO 20: attivazione e primo mese sono gratis

Sul sito dell’operatore CoopVoce è disponibile la nuova offerta EVO 20. Valida per i nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero da qualsiasi operatore, al costo di 4,90 euro al mese include 20 Giga in 4G, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti.

EVO 20 è attivabile esclusivamente online: gli utenti che sceglieranno di passare a CoopVoce entro il 20 ottobre, beneficeranno inoltre dell’attivazione e del primo mese gratis.

Da questo punto di vista, il lancio della nuova promo ricorda da vicino EVO 50, l’offerta rilanciata a fine settembre dallo storico MVNO italiano che si appoggia alla rete TIM (ma dall’autunno di quest’anno il servizio sarà disponibile anche sulla rete mobile Vodafone, in seguito a un accordo siglato con l’operatore acquistato la scorsa primavera da Swisscom). Anche in quel caso, infatti, la promo era valida solo online e prevedeva attivazione e primo mese gratuiti.

Non cambia nulla nemmeno riguardo alla scelta della SIM. CoopVoce consente di scegliere tra la SIM fisica e la eSIM: se la scelta ricade sulla prima, si può optare per la consegna a casa o il ritiro in uno dei 900 punti vendita Coop presenti in Italia; nel secondo caso, utilizzando anche lo SPID, è possibile attivare il proprio numero da subito.

Nell’offerta sono inclusi il piano tariffario base, le opzioni Chiama ora e LoSai di Coop, l’assistenza fai da te o con uno specialista tramite app e chat, più la funzione Hotspot. Inoltre, non è previsto alcun vincolo né costo extra rispetto a quelli già evidenziati.

A proposito di questo, CoopVoce ci tiene a sottolineare il fatto che l’offerta è da intendersi Per Sempre, aggiungendo che da quando è nata non ha mai aumentato le tariffe ai propri clienti (soltanto un paio di settimane fa un altro operatore aveva ufficializzato la dicitura Per Sempre accanto alle sue offerte).