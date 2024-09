CoopVoce rilancia Evo 50 con attivazione e primo mese gratis

Giovedì CoopVoce ha rilanciato Evo 50, la promozione che prevede 50 Giga in 4G più minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti a 5,90 euro al mese. Non mancano le novità rispetto al primo lancio di Evo 50, avvenuto ad inizio agosto: se prima l’offerta era valida per tutti e sottoscrivibile anche in negozio, adesso può essere attivata esclusivamente online e soltanto dai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero di telefono entro il 2 ottobre.

La nuova CoopVoce Evo 50

L’offerta CoopVoce Evo 50 include attivazione e primo mese gratis, oltre a vari servizi dell’operatore di telefonia mobile di Coop, tra cui la funzionalità Hotspot e l’assistenza fai da te con specialista via app e chat. In aggiunta a questi, si annoverano anche il blocco dei numeri a sovrapprezzo, l’opzione proprietaria Lo Sai di Coop e il servizio Chiama Ora.

Durante l’attivazione online dell’offerta, è possibile scegliere se ricevere la SIM fisica a casa o ritirarla in uno degli oltre 900 punti vendita Coop. In alternativa alla SIM, CoopVoce offre ora l’opportunità di richiedere online direttamente la eSIM, in modo da poter attivare l’offerta in pochi secondi ed essere subito operativi.

Gli altri vantaggi del primo operatore MVNO in Italia sono la copertura di rete nazionale e internazionale garantita al 99,8%, la funzionalità dell’hotspot gratuito e il servizio VoLTE, per chiamate ad alta definizione e possibilità di navigare in Internet durante le telefonate.

Un ulteriore punto di forza è il servizio gratuito “Autoricarica con la spesa”, che consente di convertire i punti Coop in ricariche telefoniche. Va infine sottolineato come dal 2007 ad oggi CoopVoce non abbia mai aumentato le tariffe ai suoi clienti, continuando a proporre offerte senza vincoli e trasparenti indipendentemente dall’operatore di provenienza.

La data ultima per attivare online CoopVoce Evo 50 è la mezzanotte del 2 ottobre. Per la precisione, c’è tempo fino alle 23:59 di mercoledì prossimo.