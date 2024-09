Very Mobile: tutte le offerte diventano ufficialmente "per sempre"

Tutte le offerte di Very Mobile sono per sempre. L’ufficialità è arrivata in queste ultime ore sul sito ufficiale, dove l’intero portafoglio è stato prorogato fino al 7 ottobre.

A partire dal 27 settembre, le offerte presenti sul sito hanno infatti guadagnato la dicitura “per sempre”. Ad essere coinvolte non sono soltanto le offerte telefoniche, ma anche quelle solo dati o legate all’acquisto di dispositivi per la smart home.

C’è da dire che non si tratta di una novità assoluta, dato che dal 2020 – anno del suo debutto in Italia – ad oggi i clienti Very Mobile non hanno mai subito rimodulazioni. E se in questi quattro anni ciò era rimasto implicito, ora nell’ambito di una nuova strategia comunicativa l’operatore virtuale ha deciso di esplicitarlo, tanto in negozio quanto sul proprio sito web.

Tra le offerte più interessanti prorogate al 7 ottobre spicca il piano a 5,99 euro al mese per sempre da 75 150 Giga, con minuti e SMS illimitati. La promozione è valida per i clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori minori. Inoltre, non sono previsti costi di attivazione e la SIM è gratuita.

Oltre al piano da 150 Giga, il portafoglio di Very Mobile include i piani da 100 200 Giga, 150 300 Giga e 220 440 Giga, con prezzi mensili a partire rispettivamente da 6,99 euro, 7,99 euro e 9,99 euro. Anche l’opzione Giga x2, attraverso cui gli utenti beneficiano del raddoppio dei Giga a loro disposizione in un mese, diventa “per sempre”.

La rete 4G offerta da Very Mobile garantisce una copertura pari al 99,7%. Un ulteriore vantaggio riguarda la trasparenza adottata dall’operatore virtuale: non ci sono vincoli contrattuali, l’offerta si rinnova lo stesso giorno ogni mese, i servizi a pagamento sono bloccati e i cambi offerta sono proposti senza costi aggiuntivi. Tra le funzionalità incluse gratuitamente in tutte le offerte si annoverano anche l’hotspot, Ring Me e Ti ho cercato.

In settimana, sul fronte delle tariffe telefoniche, è arrivata anche la notizia della proroga online di CoopVoce Evo 50.