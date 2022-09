CoopVoce: EVO 200 a 7,90€, fidati di AKA 7even

CoopVoce ha lanciato da inizio mese la sua nuova EVO 200 e come Testimonial ha scelto il cantante AKA 7even che arriva direttamente dalla scuola di Amici. Con questa strategia, l’operatore in questione vuole chiaramente attrarre la clientela più giovane.

Attualmente, questa tariffa è disponibile fino al 30 Settembre 2022.

CoopVoce: scopri la EVO 200 come AKA 7even

La promozione appena lanciata offre ben 200 Giga di traffico dati in 4G su rete TIM con velocità massima pari a 100 Mbps in download

e 50 Mbps in upload, minuti illimitati di chiamate verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali e 1000 SMS sempre verso qualsiasi carrier. Tutto questo a soli 7,90 euro mensili con prezzo bloccato PER SEMPRE e senza vincoli!

Grazie a questa tariffa è possibile per tutti i soci Coop ricaricare la propria SIM semplicemente facendo la spesa. Nel costo mensile troviamo alcune opzioni gratuite come la navigazione tramite hotspot, il servizio di reperibilità Ti ho Cercato e Chiama Ora e la possibilità di ricevere da parte di uno specialista via App e Chat. Inoltre, i Giga disponibili in Italia per i primi 30 giorni valgono anche in tutta l’Unione Europea grazie al roaming. Questo significa che il primo mese potrete navigare con 200 Giga a disposizione anche all’Estero. A partire dal secondo mese, invece, il bundle sarà pari a 7 Giga.

Da qualche mese, Coop Voce permette ai suoi utenti di scegliere anche la eSIM in fase di acquisto della promozione. La nuova offerta della gamma EVO è attivabile ONLINE sia per chi richiede una nuova numerazione sia per chi necessita di cambiare il proprio operatore telefonico.

Costi ed altro

La promo che abbiamo visto sinora ha un contributo iniziale pari a 9,90 euro una tantum. La spedizione a casa della SIM è completamente gratuita ed avviene tramite Poste Italiane. Inoltre, è compreso anche il primo mese di ricarica.