Coop Voce: torna a sorpresa l'offerta da 4,90€ con minuti, sms e giga

Dallo scorso 9 gennaio, Coop Voce sta riproponendo la sua offerta Evo 20, una mossa che consente sia ai nuovi clienti che ai già utenti di accedere ad un pacchetto davvero interessante.

Questa opportunità, disponibile fino al 5 febbraio, non è limitata al web: si può aderire anche nei punti vendita Coop.

Offerta Coop Voce Evo 20: cosa include e come si attiva

L’offerta Coop Voce Evo 20 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili, 1000 SMS e 20 Giga di traffico internet in 4G, tutto questo a soli 4,90 euro al mese. Un aspetto importante riguarda i nuovi clienti: per attivare la tariffa è necessario effettuare la portabilità del proprio numero da un altro operatore.

Un’altra ottima notizia è che, per i nuovi clienti, il costo di attivazione è totalmente gratuito, quindi si paga solo il primo mese anticipato. Per l’attivazione online, Coop Voce fornisce due opzioni: la tradizionale videoidentificazione, che richiede la verifica di un operatore, e la più rapida identificazione tramite SPID, un sistema che velocizza la procedura. La compagnia telefonica offre anche le eSIM, vale a dire le SIM digitali che eliminano la necessità di una scheda fisica, per un’esperienza ancora più moderna.

Per chi non volesse procedere all’attivazione online, è possibile acquistare una Self SIM, ossia la scheda preconfezionata disponibile nei punti vendita Coop a 9,90 euro. Tale costo include l’attivazione e il primo mese dell’offerta. In questo caso, una volta effettuata la portabilità, l’utente riceve un bonus di traffico telefonico pari esattamente al costo sostenuto per l’acquisto della scheda: quindi, l’attivazione e il primo mese risultano di fatto gratuiti.

C’è un altro dettaglio da prendere in considerazione: l’offerta Evo 20 è disponibile anche per chi è già cliente Coop Voce, ma in questo caso viene applicato un costo di 9,90 euro una tantum, scalato dal credito residuo insieme al costo del primo mese.