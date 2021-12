Conviene comprare un tablet low-cost come il Galaxy Tab A8?

In queste ore sono emerse le prime informazioni relative al Samsung Galaxy Tab A8 10.5; i suoi rendering ufficiali sono emersi in rete e il lancio sembra essere alle porte. Sarà un prodotto conveniente da comprare?

Cosa sappiamo del nuovo Samsung Galaxy Tab A8?

Secondo quanto riferito, l'OEM coreano sta lavorando su un nuovo tablet di fascia media chiamato Galaxy Tab A8 10.5. Rapporti recenti hanno rivelato i rendering e le specifiche del tablet. Ora, un nuovo rapporto di Winfuture.de ha condiviso le specifiche e i rendering ufficiali del suddetto modello. Le nuove indiscrezioni suggeriscono che potrebbe non volerci troppo tempo prima che il tablet diventi ufficiale.

Potrebbe essere dotato di uno schermo LCD da 10,50 pollici che offre una risoluzione di 1920 x 1200 pixel e un rapporto di aspetto 16:10. Il dispositivo verrà fornito con chipset Unisoc T618 e 3 GB / 4 GB di RAM.

È probabile che il Tab A8 10.5 arrivi con opzioni di archiviazione da 32 GB, 64 GB o 128 GB. Uno slot per schede microSD sarà disponibile a bordo per ulteriore spazio di archiviazione. Sarà dotato di una batteria da 7.040 mAh. Per gli audiofili, il tablet sarà dotato di un sistema a quattro altoparlanti.

Avrà una fotocamera frontale da 5 megapixel. Il suo pannello posteriore ospiterà una lente da 8 megapixel senza flash. È probabile che funzioni su sistema operativo Android 11.

Il Galaxy Tab A8 10.5 dovrebbe arrivare in più versioni con o senza supporto LTE. È probabile che costi almeno 230 euro (~$260) e potrebbe essere disponibile in più colori come argento, grigio e rosa/rosa. Informazioni non confermate emerse tramite un rivenditore rivelano che il tablet sarà disponibile per l'acquisto entro la seconda metà di gennaio 2022. A questo prezzo, potrebbe essere interessante per gli studenti o per chi cerca un prodotto per l'uso casalingo: mail, navigazione web, netflix e piattaforme di streaming e via dicendo.