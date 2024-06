Controller Xbox ufficiale Electric Volt: su Amazon c'è uno sconto SHOCK (-35%)

Aggiorna la tua collezione di controller Xbox con la particolarissima colorazione Electric Volt che oggi puoi acquistare su Amazon al prezzo eccezionale di soli 41,99 euro invece di 64,99, con spedizione Prime inclusa.

Controller Xbox Electric Volt: le caratteristiche

Il controller presenta ovviamente tutte le caratteristiche del pad ufficiale per PC, Xbox One e Xbox Series X/S, arricchito in questo caso da questa originale colorazione accesa Electric Volt pensata per chi vuole qualcosa di diverso dal solito, dal colore eccentrico e che sicuramente si fa notare.

Il pad si caratterizza per una impugnatura ruvida sui grilletti per una presa salda e confortevole, mentre il D-Pad ibrido ti assicura precisione e reattività nei giochi che lo richiedono.

Il controller può essere associato su console, PC e dispositivi mobili supportati grazie alla tecnologia wireless Xbox e Bluetooth integrata. Questa compatibilità multipiattaforma significa che puoi passare rapidamente da un dispositivo all’altro mantenendo le stesse impostazioni e assegnazioni dei tasti, personalizzabili tramite l’app Accessori Xbox.

Inoltre, trovi un jack per cuffie stereo da 3,5 mm, che permette di collegare qualsiasi auricolare o cuffia compatibile. Insomma, tutto quello che ti permette di fare il pad Xbox con un colore più originale: acquistalo adesso in sconto a 41,99 euro invece di 64,99.