Controller Xbox ufficiale al MINIMO STORICO: scontissimo Prime Day (-26%)

C’è una buonissima occasione da cogliere al volo su Amazon per le ultime ore dei Prime Day 2024: il controller Xbox ufficiale di colore blu è in offerta a soli 45,99 euro invece di 64,99. Una strepitosa opportunità da non perdere per aggiungere un fantastico pad alla tua collezione.

Controller Xbox: ora puoi usarlo anche su…Fire TV

Sì, una delle ultime novità è che il controller Xbox può essere utilizzato anche su Fire TV 4K e 4K Max. L’obiettivo è sfruttare al meglio la nuova app Xbox che ti permette di giocare in cloud, senza console, a decine dei giochi presenti nell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Un fattore in più da considerare dunque nel suo acquisto.

Per il resto, il pad svolge le sue funzioni convenzionali risultando compatibile con PC, console Xbox e smartphone e tablet iOS e Android: anche in quest’ultimo caso allo scopo di sfruttare il cloud gaming con Xbox Game Pass Ultimate.

Il controller ti permette anche di personalizzare le sue funzioni su PC tramite un apposito software, così da trovare la mappatura e le regolazioni più adatte alle tue esigenze.

Una delle ultime opportunità di questo Prime Day è in chiave videoludica: acquista adesso il controller Xbox blu a soli 45,99 euro.