Controller Wireless Xbox: in sconto su Amazon la splendida colorazione speciale Stormcloud Vapor

Se siete degli appassionati di videogiochi, sicuramente conoscete la grande qualità dei controller wireless Xbox per giocare sia al PC che alle console e ai dispositivi mobile di casa Microsoft. Oggi se andate su Amazon potreste approfittare dell’ottima promozione riguardante il controller Wireless nella colorazione in edizione speciale Stormcloud Vapor il cui prezzo scende al minimo storico raggiungendo quota 64,99 euro.

Controller Wireless Xbox: caratteristiche principali

Vaporizzate i vostri avversari con il controller Wireless per Xbox nella colorazione Stormcloud Vapor. Presenta un motivo a spirale nero e blu dallo stile audace e futuristico, unico per ogni controller. Potrete giocare su console, PC e dispositivi mobili con un’autonomia fino a 40 ore. Sfruttate la potenza dei cieli in tempesta nelle vostre mani con spirali colorate create in modo unico: ciascuna ha il suo motivo distintivo e la sua carica di energia. Dominate l’azione: la parte posteriore è dotata di impugnature gommate con motivo a diamante di colore blu.

Grazie alla sua tecnologia Bluetooth sarete liberi di giocare senza fili su console, PC Windows 11 e 10, tablet e telefoni Android, ma anche sui vari dispositivi iOS. Grazie al pulsante condividi, potrete facilmente registrare screenshot e clip video e condividerle con i vostri amici sui social network. Infine regolate il controller secondo le vostre esigenze con la mappatura dei pulsanti personalizzata e l’app Accessori Xbox.

Cosa state aspettando? Solo grazie alle promozioni del giorno di Amazon, il bellissimo controller wireless Xbox nella colorazione edizione speciale Stormcloud Vapor può essere vostro a soli 64,90 euro in pochi giorni e con consegne gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

