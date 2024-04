Controller wireless per Xbox: SUPER sconto del 18% su Amazon

Entra nel mondo del gaming con stile grazie al controller wireless per Xbox, ora disponibile nella seducente colorazione Nero Carbone con un irresistibile sconto del 18% su Amazon. Questo dispositivo è un compagno di gioco che porta la tua esperienza di gioco a nuovi livelli di comfort e controllo. Approfitta subito di questa occasione e fallo tuo al prezzo vantaggioso di soli 48,99 euro, anziché 59,99 euro.

Controller wireless per Xbox: le scorte a disposizione sono davvero poche

Il design rimodernato del controller wireless per Xbox è stato attentamente progettato per offrire una presa ergonomica che si adatta perfettamente alla tua mano, garantendo lunghe sessioni di gioco senza affaticamento. Con superfici sagomate e proporzioni raffinate, sentirai la differenza fin dal primo tocco.

Gioca come preferisci, in modalità wireless per la massima libertà di movimento o utilizza il cavo USB-C da 2,75 m incluso per una connessione cablata senza ritardi. Sia che tu sia un giocatore competitivo che cerca la massima reattività o un gamer casual che desidera semplicemente godersi il divertimento senza preoccupazioni, questo controller è pronto a soddisfare le tue esigenze.

Personalizza la tua esperienza di gioco con l’app Accessori Xbox, che ti consente di rimappare i pulsanti e creare profili personalizzati per i tuoi giochi preferiti. Con il connettore jack da 3,5 mm, puoi anche collegare le cuffie supportate per un’esperienza audio immersiva senza interruzioni.

Con una croce direzionale ibrida e un’impugnatura antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore, puoi concentrarti completamente sull’obiettivo senza preoccuparti di perdere il controllo. Che tu stia sfidando i tuoi amici in un’intensa sessione multiplayer o stia esplorando mondi fantastici da solo, il controller wireless per Xbox ti accompagnerà in ogni avventura.

Cattura e condividi i tuoi momenti epici di gioco all’istante con il nuovo pulsante Condividi, che ti permette di acquisire screenshot, registrazioni e molto altro con un solo tocco. Mostra al mondo le tue gesta e crea ricordi indelebili dei tuoi momenti più memorabili di gioco.

Con l’Xbox wireless controller + USB-C Cable, l’esperienza di gioco definitiva è a portata di mano. Associa e alterna facilmente tra PC Windows 10, Xbox Series X, Xbox One, tablet e telefoni Android. Non perdere l’opportunità di migliorare il tuo setup gaming con questo controller premium a un prezzo irresistibile di soli 48,99 euro.