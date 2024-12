Controller wireless per PC, smartphone, tablet e Switch tuo a soli 28€

Se fai veloce oggi puoi accaparrar ti un joystick senza fili spettacolare che potrai collegare praticamente qualsiasi dispositivo e giocare ai tuoi titoli preferiti. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il controller wireless EasySMX X15 a soli 28,29 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto del 21% sul prezzo di listino più un ulteriore ribasso del 10% con il coupon per una risparmio totale di oltre 11 euro. Per questo fantastico joystick è davvero un ottimo prezzo. Fai alla svelta però perché si tratta di un’offerta tempo e quando le richieste arriveranno al 100% sarà tutto finito.

Controller wireless compatibile con qualsiasi piattaforma

Sicuramente una delle caratteristiche principali di questo controller wireless e la sua ampia compatibilità. Lo potrai infatti connettere tramite il suo ricevitore wireless che trovi in confezione a PC, smartphone, tablet e Nintendo Switch. Inoltre ha un’impugnatura incredibilmente confortevole con un design molto simile ai joypad Xbox.

Gode di 7 luci RGB che puoi regolare ed è dotato anche di 2 luminosità. Possiede la vibrazione e ha tasti e levette molto sensibili che garantiscono zero latenza. Inoltre potrai programmare diversi tasti in base ai tuoi giochi. Offre una connessione velocissima wireless ma potrai collegarlo anche con il cavo USB. Infine parlando di autonomia, possiede una super batteria da 1000 mAh in grado di durare per oltre 20 ore con una ricarica completa e si ricarica in modo veloce tramite il cavetto.

Fai alla svelta perché come ti dicevo una promozione del genere durerà pochissimo, essendo anche un’offerta tempo. Quindi prima che tutto sparisca vai su Amazon e acquista il tuo controller wireless EasySMX X15 a soli 28,29 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.