Controller Wireless Nintendo Switch: super sconto per il più venduto

Se sei un fan della console Nintendo Switch, non puoi non aver sentito parlare del controller wireless DISWOE, il più venduto su Amazon. Questo dispositivo è disponibile oggi con uno sconto del 23%, il che lo rende un’ottima occasione per acquistarlo al prezzo vantaggioso di soli 29,99 euro.

Controller Wireless Nintendo Switch: un’affare da prendere al volo

Il controller wireless DISWOE è compatibile con una vasta gamma di giochi per Nintendo Switch, tra cui Breath of Nature, Splatoon 2, Mario Kart Deluxe, Super Mario Odyssey e molti altri. Inoltre, questo controller supporta la versione più recente del sistema operativo Switch (9.1.0) e la console Switch Lite.

L’esperienza di gioco con il controller DISWOE è estremamente coinvolgente grazie al gyro axis, ai pulsanti ad alta sensibilità e al supporto vibrazione a doppio motore. Questo significa che il controller offre un feedback tattile preciso e sensibile, che ti permetterà di immergerti completamente nel gioco.

La connessione Bluetooth wireless del controller DISWOE ti consente di collegarlo alla console Switch a una distanza massima di 10 metri, in modo che tu possa giocare ovunque ti trovi. In caso di problemi di accoppiamento o di caricamento, basta reimpostare il controller colpendo due volte il foro di ripristino sul retro del controller con una graffetta.

Il controller DISWOE è dotato di una batteria al litio ad alte prestazioni con sospensione automatica, avviso di ricarica e avviso di bassa tensione. Il tempo di riproduzione può durare fino a 8-10 ore, mentre il tempo di ricarica totale è di 2-3 ore. Inoltre, il controller ha una modalità di standby di 30 giorni.

Infine, il controller DISWOE supporta fino a quattro controller Pro wireless per Switch, che possono essere collegati a una console Switch contemporaneamente. Questo significa che puoi goderti i giochi con i tuoi amici e familiari in modo facile e divertente.

In conclusione, se sei un appassionato di Nintendo Switch, il controller wireless DISWOE è un’ottima scelta per migliorare la tua esperienza di gioco. Grazie ad un incredibile sconto del 23% su Amazon, oggi puoi acquistare questo prodotto ad un prezzo speciale di soli 29,99 euro. Se sei interessato a questo dispositivo non perdere troppo tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.