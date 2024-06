Controlla le luci con la voce grazie alle LAMPADINE SMART (a soli 9€!)

Sapevi che, grazie alle cosiddette lampadine smart, potrai riuscire a controllare tutta l’illuminazione di casa tua dallo smartphone o semplicemente con la voce? E per averle, non dovrai neanche svuotare il portafogli. Questo perché, grazie ad Amazon, potrai far tue le TP-Link Tapo L530E, ognuna a soli 9,99€ anziché 14,99€!

Tutte le caratteristiche della lampadina smart

Grazie al controllo da remoto, puoi gestire le tue luci tramite l’app gratuita Tapo per smartphone e tablet, ovunque ti trovi. Questa funzione ti permette di accendere, spegnere o regolare la luminosità delle lampadine anche quando sei fuori casa, garantendo sempre l’atmosfera giusta al tuo rientro.

La lampadina offre inoltre un’incredibile gamma di 16 milioni di tonalità. In questo modo potrai regolare non solo il colore, ma anche la luminosità e la temperatura della luce, creando così l’ambiente perfetto per ogni momento della giornata.

L’installazione di queste lampadine è estremamente semplice e non richiede alcun hub aggiuntivo. Basta avvitare la lampadina come faresti con una qualsiasi altra lampadina e collegarla direttamente al Wi-Fi di casa.

E con la compatibilità ad Amazon Alexa o Google Assistant, puoi controllare le luci con semplici comandi vocali, senza bisogno di muovere un dito.

Non manca neanche la possibilità di creare scenari personalizzati e programmare l’accensione e lo spegnimento delle luci in base alle tue esigenze quotidiane aggiunge un ulteriore livello di automazione alla tua casa. Infine, la “modalità Assente” è particolarmente utile per la sicurezza domestica, poiché simula la presenza in casa accendendo e spegnendo le luci in orari prestabiliti, scoraggiando così eventuali intrusi.

Migliora la domotica in casa con le lampadine smart TP-Link Tapo L530E, pagandole 9,99€ l’una!