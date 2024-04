Conto online con prelievi e bonifici gratis: tanti vantaggi con Banca Mediolanum

SelfyConto è la proposta di Banca Mediolanum per i risparmiatori alla ricerca di un conto corrente online ricco di vantaggi e servizi ma con costi ridotti al minimo. Il conto in questione ha canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese) con possibilità di azzeramento anche successivamente per i clienti Under 30.

Il conto proposto da Banca Mediolanum include, senza costi aggiuntivi, la carta di debito, con prelievi gratuiti in tutta l’area euro, senza importo minimo, e bonifici gratis. Ad arricchire il conto, inoltre, c’è la possibilità di richiedere la carta di credito Mediolanum con plafond di 1.500 euro (incrementabile) e canone di 1 euro al mese.

Per aprire SelfyConto è sufficiente accedere a una semplice procedura online, tramite il sito di Banca Mediolanum. Per tutti i dettagli è sufficiente premere sul box qui di sotto.

SelfyConto di Banca Mediolanum: la scelta giusta oggi

Con SelfyConto, Banca Mediolanum propone un conto online ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo il canone zero per un anno che resta azzerato anche successivamente per i clienti Under 30.

C’è poi una ricca offerta di carte: la carta di debito è gratuita ed è utilizzabile per pagamenti e prelievi senza commissioni, in tutta l’area euro. Da notare, inoltre, che tutte le operazioni bancarie principali sono senza commissioni e, quindi, è possibile effettuare bonifici senza costi.

Da notare anche la possibilità di richiedere la carta di credito. Banca Mediolanum mette a disposizione varie proposte per quanto riguarda questo tipo di carta: la versione base ha plafond di 1.500 euro e costa appena 1 euro al mese.

I clienti Mediolanum, inoltre, possono accedere a vari servizi finanziari aggiuntivi, con la possibilità di richiedere piccoli prestiti direttamente via app e con condizioni molto agevolate. Il servizio proposto è ricco e completo: scegliere oggi Mediolanum è, senza dubbio, un’ottima mossa per chi vuole aprire un nuovo conto corrente.

Per richiedere l’apertura di SelfyConto basta seguire il link qui di sotto. La procedura di apertura può essere completata anche tramite SPID.