Conto Corrente Arancio: canone, prelievi e bonifici GRATIS per 12 mesi

Il conto corrente che ti offre la massima convenienza, senza rinunciare ai servizi bancari essenziali, te lo offre ING: è Conto Corrente Arancio, che offre a tutti i suoi nuovi clienti canone, prelievi e bonifici GRATIS per il primo anno.

I vantaggi di Modulo Zero Vincoli

Tutto quello che dovrai fare è attivare il Modulo Zero Vincoli, che ti garantisce tutta una serie di vantaggi esclusivi. Primo tra tutti il canone azzerato per il primo anno, che può prorogarsi ai successivi se scegli di accreditare il tuo stipendio oppure la pensione sul conto. In alternativa, il costo mensile sarà di soli 2 euro.

Altri vantaggi includono commissioni azzerate sul prelievo di contante con la carta di debito, sia in Italia che in Europa, e i bonifici SEPA online o tramite Servizio Clienti senza alcun costo aggiuntivo, fino a 50mila euro.

Aprire Conto Corrente Arancio è davvero semplicissimo e alla portata di tutti. Ti basta collegarti alla pagina ufficiale per avviare la richiesta di apertura, completamente online e con firma digitale. Poi, ti basterà selezionare il Modulo Zero Vincoli e le carte di pagamento che preferisci, per accedere alla promozione.

Durante l’apertura del tuo nuovo Conto Corrente Arancio puoi identificarti rapidamente utilizzando il servizio SPID, senza attese o telefonate con un operatore. Con ING Conto Corrente Arancio, otterrai un anno intero di canone, prelievi e bonifici senza alcun costo aggiuntivo: un’ottima opportunità, sia per coloro che desiderano cambiare banca, che per chi apre per la prima volta un conto corrente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.