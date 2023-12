Conto a zero spese: perché il migliore è Conto Corrente Arancio

Se siete alla ricerca di un nuovo conto corrente a zero spese, in questo momento, la scelta migliore è rappresentata da Conto Corrente Arancio. Il conto di ING, infatti, prevede canone zero e include la carta di debito, completamente gratuita. Da notare che anche i bonifici sono gratis e, per tutti i nuovi clienti, c’è il conto deposito abbinato con possibilità di ottenere interessi al 4% per 12 mesi.

Chi vuole i prelievi gratis in tutta l’area euro, inoltre, può attivare il Modulo Zero Vincoli che costa 2 euro al mese ma è gratis per 12 mesi ed è azzerabile a tempo indeterminato (semplicemente accreditando lo stipendio o la pensione o anche registrando entrate di 1.000 euro al mese). Per richiedere l’apertura del conto corrente è sufficiente accedere al sito ufficiale di ING tramite il link qui di sotto.

Conto Corrente Arancio è il conto a zero spese da attivare oggi

Con Conto Corrente Arancio è possibile accedere a un conto davvero a zero spese, senza costi fissi e senza commissioni sulle principali operazioni bancarie. La possibilità di attivare il Modulo Zero Vincoli a costo zero, inoltre, permette di eliminare anche i costi di prelievo. C’è poi il bonus garantito da Conto Arancio, il conto deposito con interessi al 4% per i primi 12 mesi (questo servizio è completamente gratuito).

Scegliendo Conto Corrente Arancio, inoltre, è possibile anche accedere alla carta prepagata (per ogni conto si possono richiedere fino a 4 carte prepagate) oltre che alla carta di credito Mastercard Gold, con plafond di 1.500 euro e canone di 2 euro al mese azzerabile (registrando almeno 500 euro di spese al mese). La carta di credito consente anche di pagare le spese a rate, con il servizio Pagoflex.

Per richiedere l’apertura del conto corrente basta seguire il link qui di sotto.

