Conto a zero spese: ecco perché la scelta migliore è ING

Scegliere un conto corrente a zero spese richiede un’analisi attenta delle caratteristiche delle varie opzioni disponibili. È necessario, infatti, accedere a una soluzione completa e vantaggiosa, in grado di garantire un servizio adatto alle proprie esigenze.

In questo momento, la scelta migliore è Conto Corrente Arancio di ING. Il conto in questione, infatti, ha canone zero e include la carta di debito e i bonifici gratis. In più, è possibile ottenere anche i prelievi gratis, con il Modulo a Zero Vincoli (che costa 2 euro al mese ma è azzerabile con l’accredito di stipendio/pensione o con almeno 1.000 euro di entrate).

Il conto corrente include, a richiesta, la carta di credito, con canone di 2 euro al mese che può essere azzerato con almeno 500 euro di spese, e mette a disposizione interessi al 4% per un anno, con il conto deposito abbinato e gratuito.

Per aprire Conto Corrente Arancio di ING è sufficiente visitare il sito ufficiale. Il conto corrente è disponibile anche in versione cointestata.

Le caratteristiche di Conto Corrente Arancio: il miglior conto a zero spese

Con Conto Corrente Arancio è possibile accedere a un conto con queste caratteristiche:

canone zero

carta di debito gratuita

bonifici gratis

prelievi gratis in tutta l’area UE con carta di debito con il Modulo Zero Vincoli che costa 2 euro al mese, azzerabili con l’accredito di stipendio o pensione oppure registrando almeno 1.000 euro di entrate

in tutta l’area UE con carta di debito con il Modulo Zero Vincoli che costa 2 euro al mese, azzerabili con l’accredito di stipendio o pensione oppure registrando almeno 1.000 euro di entrate carta di credito disponibile a richiesta con un costo di 2 euro al mese, azzerabile con almeno 500 euro di spese oppure attivando un piano Pagoflex per rateizzare le spese

disponibile a richiesta con un costo di 2 euro al mese, azzerabile con almeno 500 euro di spese oppure attivando un piano Pagoflex per rateizzare le spese le carte supportano Google Pay e Apple Pay

e interessi al 4% con il conto deposito per 12 mesi

Scegliere Conto Corrente Arancio è, quindi, la soluzione giusta. Per aprire il conto è possibile accedere al sito ufficiale e seguire una semplice procedura online:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.