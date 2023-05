Connessione al top: questo cavo di rete Cat 8 in offerta su Amazon è INCREDIBILE

Non accontentarti di una connessione lenta e instabile a casa. Un cavo Ethernet Cat 8 è quello che fa per te e su Amazon oggi costa pochissimo. Grazie ad uno sconto del 10% puoi portarti a casa UGREEN Cavo Ethernet Cat 8 a poco più di 8€, una scelta obbligata per chi cerca una connessione di rete ad alta velocità e di alta qualità.

Il cavo UGREEN Cat 8 supporta un trasferimento dati veloce fino a 40 Gbps, ovvero 4 volte più veloce rispetto al Cat 7 con 10 Gbps, con una larghezza di banda di 2000 MHz che garantisce una connessione senza interruzioni. Questo lo rende perfetto per giochi online, lavoro, streaming di film e TV, download di file e molto altro ancora.

Il design piatto del cavo UGREEN Cat 8 è migliore dei tradizionali cavi tondi. È facile da piegare e riporre, occupa meno spazio e può facilmente scivolare sotto il tappeto, sotto una porta o in qualsiasi punto difficile della casa. Inoltre, è leggero e flessibile, quindi puoi anche metterlo facilmente nella borsa.

L’esterno del cavo di rete UGREEN Cat 8 è realizzato in nylon ad alta densità, che non è solo bello ma anche più forte e più resistente all’usura rispetto ai normali materiali in PVC.

Il cavo UGREEN Cat 8 è inoltre dotato di conduttori in rame puro da 26AWG e di tecnologia di schermatura U/FTP, che riduce le interferenze portate da vari ambienti, rendendo il segnale di rete più puro e senza ritardi, consentendo di godere di una connessione più stabile ed efficiente rispetto al WIFI.

Infine, il cavo di rete UGREEN Cat 8 è compatibile con una vasta gamma di dispositivi con connettore RJ45, tra cui iMac Pro, PS5, PS4, Switch, Smart TV, Xbox, Xbox One, router WiFi, PC, stampanti di rete, lettori multimediali, TV box, lettori Blu-ray e molti altri.

Insomma, se sei alla ricerca di un cavo di rete di alta qualità ad un prezzo conveniente, non perdere l’offerta di oggi su Amazon e acquista subito il cavo UGREEN Cat 8. La sua velocità di trasferimento dati ultra-veloce, il design piatto e flessibile e la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi lo rendono un’ottima scelta per qualsiasi esigenza di connessione di rete.

