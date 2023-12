Congelatore a pozzetto Whirlpool a soli 299€ da Unieuro (anche in 3 rate)

Il congelatore a pozzetto Whirlpool rientra tra le offerte del giorno della promozione Unieuro Specials Grandi Elettrodomestici. Fino al 3 dicembre è in promo a 299€, con un risparmio di oltre 250€ sul prezzo di vendita consigliato. In più, al carrello, un extra sconto del 5% automatico. Ecco il link all’offerta.

L’articolo di Whirlpool in promozione da Unieuro è uno dei migliori congelatori a pozzetto disponibili sul mercato. A installazione libera, si caratterizza per la sua innovativa tecnologia FastFreezing, in grado di congelare gli alimenti in modo più rapido.

Congelatore a pozzetto Whirlpool a quasi metà prezzo sul sito di Unieuro

Il fiore all’occhiello del congelatore a pozzetto del marchio Whirlpool è la già citata tecnologia FastFreezing. Congelando più velocemente gli alimenti contenuti nel freezer, il loro sapore, la loro consistenza e i loro valori nutrizionali si conserveranno più a lungo rispetto ai congelatori tradizionali.

Un ulteriore suo punto di forza è la tecnologia proprietaria 6° Senso, attraverso cui la temperatura all’interno del congelatore viene costantemente monitorata e regolata seconda le proprie necessità. In più è presente Design Space+, una speciale soluzione che offre tutto lo spazio necessario per la conservazione di alimenti e bibite.

Il congelatore a pozzetto Whirlpool è in offerta a 299€ sul sito unieuro.it. A questo prezzo va sottratto un ulteriore 5% di sconto, che scatta in automatico non appena aggiungerai il prodotto al carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.