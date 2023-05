Condizionatore Pura Candy in SUPER OFFERTA a meno di 280€ da Unieuro

Non farti ingannare da una primavera più simile all’inverno, appena il maltempo di questi giorni sarà un lontano ricordo verremo catapultati subito all’estate. Se ancora non l’hai fatto, ti invitiamo a prendere la palla al balzo e approfittare della super offerta di Unieuro su Pura, il nuovo condizionatore Candy silenzioso e innovativo grazie alla funzione Self-Clean. Oggi lo puoi acquistare a 279,90 euro anziché 499,90 euro, per effetto del maxi sconto del 44%.

Condizionatore Pura Candy in sconto del 44% sul sito di Unieuro

Facile da installare (e smontare) e silenzioso, il nuovo condizionatore Candy si distingue dagli altri per l’esclusiva funzionalità Self-Clean, grazie alla quale l’evaporatore rimane sempre pulito. Grazie a Self-Clean, l’evaporatore va ad eliminare in autonomia muffe, batteri e sporcizie che sono solite accumularsi sullo scambiatore di calore. Eccellente anche la prestazione silenziosa del condizionatore, con un livello sonore di appena 19 dB. L’altro punto di forza del condizionatore è il fatto di essere sempre connesso all’app hOn, così da poterlo gestire da remoto ovunque ti trovi.

L’offerta di Unieuro prevede la possibilità di pagare in tre comode rate da 93,30 euro al mese senza interessi con Klarna o PayPal. E se scegli Klarna, puoi decidere anche di non pagare nulla ora e di saldare l’intero importo 30 giorni dopo la ricezione del Pura Candy a casa tua.

Cogli al volo l’ultima offerta di Unieuro sul nuovo condizionatore Pura, così da risparmiare la bellezza di 220 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.