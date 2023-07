Condizionatore portatile a 34€: ZERO consumo elettrico e TANTO fresco

Questo spettacolare condizionatore d’aria 4 in 1 ha dalla sua un consumo elettrico così basso che puoi addirittura alimentarlo con un powerbank. Il suo segreto? A generare aria fresca sarà l’utilizzo di acqua o ghiaccio: sarà perfetto e non ci saranno sprechi energetici.

Bellissimo, compatto e di design, è dotato persino di luce LED multicolore: hai ben 7 tonalità a disposizione fra le quali scegliere. In promozione, questo gioiellino lo porti a casa a 34€ circa appena da Amazon adesso. Se sei abbonato ai servizi Prime, lo ricevi con spedizioni super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Un prodotto versatile, che effettivamente è un sistema 4 in 1:

puoi usarlo come semplice ventilatore; puoi aggiungere acqua ghiacciata o cubetti di ghiaccio per trasformarlo in un condizionatore; sfrutta il suo potenziale come umidificatore per migliorare il comfort ambientale; usa i LED multicolore per sfruttarlo come sistema di illuminazione notturna.

Insomma, non solo consuma pochissimo ed è perfetto per questa caldissima stagione, questo condizionatore portatile a basso consumo energetico non potrebbe essere più versatile. Completa adesso l’ordine su Amazon per averlo a 34€ circa appena con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però: a questo presso, durerà pochissimo.

