Condizionatore Portatile 7000 Btu a soli 189€ su eBay

Con eBay raffreddi la calda estate a pochi euro. Infatti, proprio in questo momento, acquisti il Condizionatore Portatile 7000 Btu Akai ACP730Kj a soli 189 euro, invece di 299 euro. Si tratta di un ottimo risparmio che ti garantisce un fresco costante e reale in ogni stanza della tua casa o del tuo ufficio, senza dover effettuare lavori invasivi.

La quantità disponibile è limitata, quindi meglio essere veloce se vuoi riceverne uno a casa tua con questo prezzo super conveniente. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita direttamente a domicilio. Inoltre, puoi sempre decidere di pagarlo in 3 rate a tasso zero da soli 63 euro al mese selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Condizionatore Portatile 7000 Btu Akai: semplicemente fresco

Scegli il Condizionatore Portatile 7000 Btu Akai per avere un sacco di fresco durante questa torrida estate. Ti basterà posizionarlo nella stanza che vuoi rinfrescare, collocare il tubo appena fuori dalla finestra, accenderlo e impostare i gradi che vuoi ottenere. Con doppia funzione, puoi scegliere la funzione climatizzatore o anche deumidificatore. Con classe di efficienza energetica A, hai un bassissimo consumo di corrente.

Acquistalo ora a soli 189 euro, invece di 299 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.