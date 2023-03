Condizionatore Mitsubishi in offerta con 2 unità interne in sconto di 600€

Il condizionatore Mitsubishi appartenente alla serie R22 garantisce un’efficienza energetica di gran lunga superiore rispetto alla generazione passata dei refrigeranti, come certifica la classe A+++. E in più ne beneficia anche l’ambiente, dal momento che il nuovo condizionatore introduce nell’aria una quantità di anidride carbonica significativamente più bassa rispetto al passato. Fino alla mezzanotte di oggi lo puoi acquistare in offerta a 1.899,90 euro anziché 2.499,90 euro, per effetto dello sconto del 24% applicato da Monclick.

Condizionatore Mitsubishi in sconto del 24% su Monclick

Efficienza energetica e connettività al top per il condizionatore MXZ R32 del marchio Mitsubishi, in vendita su Monclick con una doppia unità interna e un’unità esterna. Efficienza energetica che fa rima anche con una sensibile riduzione dell’emissione sonora, che cala fino a 4dB in fase di raffrescamento e fino a 3dB in fase di riscaldamento rispetto alle ultime versioni. Non solo però, perché nella nuova generazione di condizionatori Mitsubishi troviamo anche il supporto alla funzione di monitoraggio dei consumi energetici tramite il sistema di controllo remoto MELCloud.

L’importo, nonostante lo sconto di 600 euro, continua ad essere fuori dal tuo budget? In alternativa al pagamento in un’unica soluzione puoi scegliere di pagare in tre rate mensili da 633 euro senza interessi con PayPal o Klarna. E se scegli Klarna, ricorda che puoi pagare in un’unica soluzione 30 giorni dopo l’acquisto.

