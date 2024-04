Vola sulla tua città (e senza patentino) con il drone DJI a 279€!

Volare è sempre stato il tuo sogno? Da oggi non dovrai più dormire per realizzarlo! Grazie al corposo sconto Amazon sul DJI Mini 2 SE, potrai prendere il volo a soli 279,00€ al posto degli originari 309,00€.

Tutte le caratteristiche del drone DJI

Con questo drone potrai volare praticamente ovunque. Il suo peso che sfiora i 249 grammi, si libera dalle catene delle normative, permettendoti di solcare i cieli senza il bisogno di autorizzazioni o registrazioni.

Parlando delle sue peculiarità, la tecnologia DJI OcuSync ti regala una distanza di trasmissione che raggiunge i 10 km, un invito a spingersi oltre, a scoprire paesaggi lontani e a catturare immagini che raccontano storie senza parole. E l’app DJI Fly offre modelli di ripresa che trasformano ogni volo in un capolavoro cinematografico, pronto per essere condiviso con il mondo intero.

Non temerai neanche il vento poiché il drone in questione danza su di esso, mantenendo una stabilità impeccabile anche a 38 km/h, il ché si riflette anche sulle immagini stabilissime. E con un’autonomia di 31 minuti, il tuo viaggio tra le nuvole sarà lungo e ricco di scoperte, mentre la funzione Return to Home ti assicura che il tuo fedele compagno di volo torni sempre a te, sicuro e intatto.

Per i novizi del volo, questo drone DJI offre operazioni semplificate che rendono il pilotaggio un gioco da ragazzi. È il drone perfetto per chi è agli albori della propria avventura aerea, così come per gli appassionati che cercano un compagno affidabile e capace.

Spicca il volo ovunque tu voglia con il drone DJI Mini 2 SE. Prendilo ora che costa solo 279,00€ anziché 309,00€!