Con Xbox Series S ottieni anche 3 mesi GRATIS di Game Pass!

Da quanto tempo stai riflettendo sulla console giusta da acquistare, senza spendere un capitale, specie per i giochi da aggiungere? La soluzione te l’abbiamo trovata noi ed è il nuovo bundle Xbox Series S + 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate ora disponibile con uno sconto del 10%, al prezzo di soli 269,58€ invece di 299,00€. Si tratta di una promozione imperdibile che ti permette di accedere a un’esperienza di gioco senza pari, grazie alla Xbox Series S, una console completamente digitale che offre velocità e prestazioni di nuova generazione. Grazie all’SSD personalizzato, i tempi di caricamento sono notevolmente ridotti, garantendo un gameplay fluido e reattivo.E grazie all’abbonamento (gratis per 3 mesi) al Game Pass, potrai scegliere tra un’ampia libreria di giochi e la possibilità di accedere ai nuovi titoli, anche il giorno stesso del loro lancio.

Per giocare al meglio spendendo meno: Xbox Series S

Con l’inclusione di 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate, avrai accesso immediato a oltre cento giochi di alta qualità per console e PC. Questo abbonamento ti permette di esplorare una vasta gamma di titoli, inclusi i classici retrocompatibili e le esclusive Xbox come Halo e Forza Horizon 5 di Xbox Game Studios. Inoltre, potrai anche giocare ai nuovi giochi di Bethesda Softworks come DOOM, Elder Scrolls e Fallout, nonché ai titoli inclusi nell’abbonamento EA Play come Mass Effect e STAR WARS.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo bundle è la possibilità di essere tra i primi a giocare ai nuovi titoli il giorno stesso del loro lancio, come Starfield e Forza Motorsport. Questo ti garantisce di non perdere mai nessuna novità e di essere sempre aggiornato sulle ultime uscite. Inoltre, l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate include il multiplayer online, permettendoti di giocare con i tuoi amici e di vivere esperienze di gioco condivise, arricchendo ulteriormente la tua esperienza di gioco.

L’acquisto della Xbox Series S con 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate è un investimento eccellente per qualsiasi appassionato di videogiochi. Questa combinazione offre non solo una console potente e versatile, ma anche un accesso illimitato a una vasta gamma di giochi di alta qualità e la possibilità di esplorare nuovi titoli fin dal primo giorno. Non lasciarti sfuggire questo super sconto del 10% e goditi la bellezza di questa console leggera, compatta e super potente a marchio Microsoft!