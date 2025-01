Con WhatsApp sarai in grado di creare facilmente il tuo chatbot AI personalizzato

WhatsApp sta per compiere un importante passo avanti nel campo dell’intelligenza artificiale, grazie a diverse funzionalità in fase di sviluppo.

Recentemente, infatti, è stata individuata una sezione dedicata alle chat AI all’interno della versione beta di WhatsApp per Android. L’idea è di offrire agli utenti uno spazio centralizzato per interagire con diversi strumenti basati sull’intelligenza artificiale, sia quelli sviluppati da Meta e sia quelli ad opera di terze parti, che potrebbero fornire suggerimenti e servizi personalizzati.

L’aspetto più interessante è però un altro: sembra che WhatsApp stia lavorando sulla possibilità di creare chatbot AI personalizzati dagli utenti.

Come creare il proprio chatbot AI su WhatsApp

Ad oggi, Meta consente di creare la propria AI tramite un’area sul sito di Instagram, ma si sta valutando l’ipotesi di integrare un simile strumento anche su WhatsApp. Questo renderebbe la creazione dei chatbot accessibile a tutti, senza la necessità di competenze tecniche particolari o strumenti esterni, velocizzando il processo e rendendolo più intuitivo.

La novità è stata scovata dal team di WABetaInfo che, contestualmente, ha pubblicato il seguente screenshot di WhatsApp Beta per Android in versione 2.25.1.26:

Gli utenti di WhatsApp avranno la possibilità di descrivere nei dettagli la loro AI, indicandone il ruolo e le caratteristiche per renderla unica, scegliendo se incentrarla su aspetti quali la produttività, l’intrattenimento o l’assistenza. WhatsApp ha inoltre in programma di fornire suggerimenti per quegli utenti che potrebbero aver bisogno di ispirazione, proponendo modelli preimpostati o esempi di profili AI già popolari.

La descrizione fornita dall’utente sarà fondamentale per plasmare la personalità del chatbot e le sue interazioni, consentendo a WhatsApp di adattare il comportamento dell’assistente virtuale alle aspettative di chi lo crea. Naturalmente, è importante sottolineare che questa funzionalità è al momento in fase di sviluppo: non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di WhatsApp circa l’imminente rilascio in favore del pubblico.