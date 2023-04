Con Surfshark privacy totale e addio a pubblicità e pop-up molesti

Le VPN sono strumenti ottimi quando si tratta di difendere anonimato e privacy online.

Attraverso la schermatura della connessione, infatti, è possibile evitare che ISP, agenzie pubblicitarie, hacker e altre figure poco raccomandabili, possano dare uno sguardo ai dati in entrata e uscita dal nostro dispositivo.

Il loro utilizzo, inoltre, permette di aggirare blocchi geografici e di ottenere prezzi migliori su alcuni beni e servizi acquistabili in rete. Vantaggi concreti, che hanno reso le Virtual Private Network molto popolari negli ultimi anni.

Alcuni provider, però vanno oltre questi utilizzi: Surfshark, per esempio, offre alcune utility ulteriori che rendono tale VPN ancora più interessante.

Pubblicità e pop-up molesti? Con Surfshark puoi dirgli addio

Perché Surfshark spicca in un settore così affollato?

Per rispondere adeguatamente a questa domanda, in realtà, è necessario considerare diversi fattori.

Si tratta di una delle poche VPN che, a dispetto delle sue funzioni premium, permette di usufruire dell’account da un numero illimitato di dispositivi.

A ciò, va aggiunta un’assistenza di prim’ordine, l’accesso attraverso autenticazione a due fattori e soprattutto la presenza di un sistema di blocco di pop-up molesti e di malware. Quest’ultimo fattore rende Surfshark unico nel suo genere.

Non è poi da sottovalutare l’ampia infrastruttura, costituita da più di 3200 server sparsi in 100 paesi. Ciò si traduce sia in un numero elevatissimo di indirizzi IP disponibili, sia in prestazioni notevoli.

La politica no log di Surfshark, poi, offre adeguate garanzie per quanto concerne l’anonimato online.

Infine, è bene considerare anche la flessibilità di questo strumento. Tale VPN, infatti, è in grado di funzionare su:

Windows

macOS

Linux

iOS

Android

Fire TV

Rendendo Surfshark la soluzione ideale per qualunque membro della famiglia.

E per quanto riguarda i costi?

Con l’attuale promozione, è possibile ottenere tutta la protezione di Surfshark con l’82% di sconto.

Ciò si traduce in appena 2,30 euro al mese per una delle migliori VPN attualmente sul mercato.

