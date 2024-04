Con questo router colleghi il portatile ad internet anche fuori casa

L’ottimo router 4G LTE TP-Link M7000, con una spesa inferiore ai 50 euro, è un prodotto che dovresti prendere in seria considerazione per la sua scheda tecnica. Si tratta di un router portatile in grado di raggiungere una velocità fino a 150 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload. Oltretutto, l’M7000 garantisce la piena compatibilità con tutti gli operatori italiani, compresi Ho Mobile, Iliad e Kena: accedi ad internet sempre e dovunque con i tuoi dispositivi.

La promozione in corso non durerà a lungo, per cui approfitta di quest’opportunità ed effettua il tuo acquisto su Amazon: grazie ad uno sconto vantaggioso del 17%, il router portatile di TP-Link sarà tuo ad un prezzo di soli 49 euro anziché 59 euro.

Nuovo calo di prezzo per il router 4G TP-Link M7000

Il router M7000 è progettato per essere facile da utilizzare e permette di condividere istantaneamente la connessione 4G/3G con ben 10 dispositivi Wi-Fi tra cui tablet, smartphone, computer portatili, console di gioco e molto altro ancora. Basta inserire una scheda SIM 4G per creare il proprio hotspot Wi-Fi dual band.

Per un uso più efficiente delle risorse, l’M7000 ha una modalità di risparmio energetico che spegne il Wi-Fi quando i terminali wireless risultano disconnessi da più di 10 minuti: tale opzione può essere comunque disabilitata tramite il pulsante di accensione. Inoltre, il router M7000 dispone di una batteria da 2000 mAh che lo rende un compagno di viaggio ideale per restare sempre connessi.

La gestione dell’apparecchio è semplice grazie all’app tpMiFi, che permette ad esempio di stabilire limiti di trasferimento dati p controllare quali dispositivi sono connessi al proprio Wi-Fi. Il router 4G M7000 è compatibile con sistemi operativi quali Windows, Mac OS, Android, iOS e addirittura Windows Phone.

I modelli a disposizione sono ormai pochissimi, fai la scelta giusta ed aggiungi al carrello il tuo nuovo router 4G LTE TP-Link M7000 risparmiando 10 euro: lo riceverai a casa in tempi record e con consegna gratis.