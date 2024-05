Tastiera Logitech G G713 + supporto in sconto del 13%

Non c’è set migliore dell’Aurora di Logitech se vuoi assicurarti un setup da gaming senza precedenti, dal design angelico e letteralmente da sogno! Per questo non devi farti scappare la tastiera da gaming Logitech G G713 con il fantastico poggiapolsi a forma di nuova, ora disponibile con uno sconto imperdibile del 13% su Amazon! Se aggiungi il set al carrello adesso, te lo garantisco ad appena 119,00€ invece di 137,52€.

Perfetta per un setup da sogno: Logitech G G713

La Logitech G G713 è progettata per offrire prestazioni di gioco superiori, con un design ergonomico e funzionalità avanzate che ti consentono di massimizzare la tua esperienza di gioco. Dotata di interruttori meccanici di alta qualità, questa tastiera offre una risposta tattile precisa e una durata eccezionale, garantendo che ogni pressione dei tasti sia registrata con precisione.

Inoltre, grazie al supporto per tastiera incluso a forma di nuvole, puoi posizionare la tastiera in modo comodo e ergonomico durante le tue sessioni di gioco, riducendo l’affaticamento. Non da meno, la tastiera è dotata di un’eccellente illuminazione RGB personalizzabile, che ti consente di creare l’atmosfera perfetta per ogni tipo di gioco: e grazie al meraviglioso design, bianco, delicato e moderno, il tuo setup non avrà paragoni!

La Logitech G G713 offre anche una serie di funzionalità avanzate, tra cui la possibilità di programmazione dei tasti e la registrazione delle macro, che ti consentono di personalizzare la tastiera in base alle tue preferenze di gioco. Inoltre, i controlli multimediali integrati ti consentono di regolare facilmente il volume e riprodurre la musica senza interrompere il gioco.

Sfrutta subito di questa fantastica offerta e porta a casa la tastiera da gaming Logitech G G713 della linea Aurora in sconto del 13% per migliorare la tua esperienza di gioco oggi stesso!