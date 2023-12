Con questo Monitor Asus i tuoi occhi non saranno mai affaticati!

Il monitor ASUS VA27EHF offre una straordinaria esperienza visiva grazie al suo pannello IPS, che garantisce angoli di visione di 178° sia in orizzontale che in verticale. Questa caratteristica assicura la visualizzazione di immagini nitide da qualsiasi angolazione, per un coinvolgimento totale. La tecnologia Adaptive-Sync è inoltre presente per eliminare i frame rate discontinui, assicurando un gameplay fluido e coinvolgente.

La protezione della vista è una priorità per l’ASUS VA27EHF, che integra tecnologie come ASUS Flicker-Free e ASUS Blue Light Filter. La funzionalità Flicker-Free elimina lo sfarfallio, che può causare affaticamento degli occhi e mal di testa durante le lunghe sessioni di gioco. Nel contempo, il filtro Blue Light Filter riduce l’emissione di luce blu dannosa, contribuendo a prevenire affaticamento oculare e disturbi del sonno. La luce blu emessa da molte fonti può essere dannosa per gli occhi. Il filtro ASUS Blue Light è una soluzione efficace, riducendo l’emissione di luce blu dal monitor. Con la sua regolabilità, permette di personalizzare il livello di riduzione desiderato, offrendo una protezione personalizzata. Al massimo livello, il filtro riduce la luce blu fino al 70%, preservando il benessere degli occhi.

Il pannello IPS di questo monitor assicura una riproduzione dei colori precisa e realistica, mentre la frequenza di aggiornamento di 100 Hz e il tempo di risposta di 1 ms minimizzano le sbavature e le sfocature da movimento, rendendo il monitor ideale per i giochi più frenetici.