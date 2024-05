Con questo localizzatore GPS a 28€ non perderai mai di vista l'auto

Il localizzatore GPS Salind 11, a meno di 30 euro, è una soluzione consigliatissima per tracciare rapidamente e con precisione i movimenti dei tuoi veicoli, siano essi auto, moto, barche, roulotte o camion. Nessun dramma qualora dimenticassi dove hai parcheggiato: grazie alle funzionalità avanzate di questo dispositivo, potrai conoscere la posizione del tuo mezzo in ogni istante.

Approfitta di questa occasione e completa il tuo acquisto applicando su Amazon il coupon con sconto del 5%: il localizzatore GPS Salind 11 sarà tuo con soli 28 euro.

Torna in offerta il localizzatore GPS Salind 11

Sfruttando la scheda SIM, il localizzatore GPS Salind 11 è in grado di connettersi alla rete migliore per garantire una copertura sempre stabile. Grazie al magnete integrato, puoi fissare l’apparecchio al tuo veicolo con facilità. La fase di configurazione è davvero alla portata di tutti: in pochi minuti potrai iniziare il tracciamento in tempo reale e, tramite l’applicazione dedicata, avrai il pieno controllo sulle notifiche da ricevere.

Possono essere mostrati avvisi quando il tracker entra o esce da una precisa area, nel caso la batteria stesse per scaricarsi o qualora venisse superato un certo limite di velocità. Nessun problema di autonomia: la potente batteria del localizzatore GPS assicura una durata fino a 40 giorni prima che si renda necessaria una nuova ricarica.

Non aspettare troppo: aggiungi subito al carrello il tuo localizzatore GPS Salind 11 approfittando di un prezzo irripetibile e lo riceverai direttamente a casa con spedizione rapidissima.