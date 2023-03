Con questa BOMBA a 17€ il WiFi arriva ovunque: fino a 1200Mb/s (sconto 40%)

Risolvi rapidamente i problemi di copertura della rete WiFi con questo gadget che permette di rafforzare il segnale e farlo arrivare perfettamente in ogni angolo della casa. Una soluzione che, grazie alle due antenne esterne, arriva a offrire una velocità di rete fino a 1200Mb/s sfruttando la connettività 5Ghz.

Complice uno sconto a tempo limitato, su Amazon puoi risparmiare il 40% e portare a casa questo spettacolare dispositivo a 17€ circa appena. Per approfittarne, spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Un prodotto semplicissimo da installare, che basta affiancare al tuo modem router e – in un attimo – avrai a disposizione una copertura molto più capillare. Il segnale arriva perfettamente in ogni zona dell’abitazione, anche dove normalmente precedentemente non riuscivi a sfruttare la rete wireless e – di conseguenza – la connessione a Internet.

A permettere al segnale di “rimbalzare” ovunque ci pensano – come anticipato – le 2 antenne esterne. Sarà grazie a loro se potrai finalmente godere di una rete molto più performante. Considerando l’investimento irrisorio per, un dispositivo come questo diventa assolutamente da acquistare in qualsiasi contesto non ci sia una rete WiFi sufficientemente stabile. Per approfittarne, devi solo spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Lo prendi a 17,99€ appena e le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce: si tratta di un’occasione a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.