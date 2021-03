Nel periodo in cui è stata lanciata la serie OnePlus 7, la società aveva iniziato a mostrare interesse per il settore degli eSport. Ciò ha anche portato la società a collaborare con un’importante organizzazione di eSport, Fnatic. Nel passato il brand di Pete Lau aveva lanciato anche un easter egg, offrendo agli utenti uno sfondo a tema Fnatic. Adesso però, questa agognata modalità sembra che stia sparendo dai futuri top di gamma di casa OnePlus. I nuovi terminali non disporranno della “Fnatic Mode”.

Addio Fnatic Mode, arriva la gaming mode pro su OnePlus 9

Per chi non lo sapesse, la serie di flagship OnePlus del 2019 è stata la prima ad arrivare con questa funzione inserita nel software ed è stata implementata anche nei nuovi modelli del costruttore usciti nel 2020. La modalità relativa ai giochi è stata parte integrante della OxygenOS da allora, ma oggi il gigante tecnologico cinese ha deciso di rinominare tale caratteristica.

La società ha recentemente iniziato a lanciare l’aggiornamento OxygenOS 11 Open Beta 3, basata su Android 11, per la serie OnePlus 7. Questo aggiornamento apporta varie ottimizzazioni e correzioni di bug insieme a una nuova “Pro Gaming Mode”.

Questa feature è stata segnalata per la prima volta da un utente Reddit e riportata dai colleghi di XDA Developers. Il redditor ha notato che la Fnatic Mode non era più presente nell’ultima iterazione Open Beta della skin OnePlus.

Al momento, la società deve ancora fare alcun annuncio ufficiale in merito al suo cambiamento, ma XDA Developers ha contattato Pete Lau ed è persino riuscita ad ottenere una dichiarazione. Sebbene il marchio e il nome siano cambiati, non dovrebbe esserci una grande differenza in termini di funzionalità.

La società ha affermato, a tal proposito:

La partnership di OnePlus con Fnatic è giunta alla sua conclusione naturale e reciproca. Gli utenti dei dispositivi OnePlus che hanno apprezzato la nostra modalità Fnatic continueranno a ricevere le stesse funzionalità e capacità, ma con un nuovo nome di modalità di gioco Pro. L’aggiornamento della denominazione passerà tra i dispositivi a partire dalla serie 6. Fnatic è stato un partner di supporto per OnePlus e non vediamo l’ora di poter collaborare di nuovo in futuro.

