Con macOS 13 potrete usare l'iPhone come webcam del Mac

Sapevate che con il nuovo macOS 13 Ventura potrete utilizzare la fotocamera del vostro iPhone come webcam esterna? Questa novità è destinata a cambiare il vostro lavoro e in un’epoca di smart working e videocall, la funzionalità in questione può essere una killer feature.

La feature si chiama Continuity Camera ed è stata annunciata al WWDC 2022 di ieri; offre la possibilità di utilizzare le fotocamere del telefono come webcam del Mac.

Continuity Camera: la killer feature di macOS 13

Il PC riconosce automaticamente il sensore di un iPhone quando è vicino e, in maniera del tutto automatica, consente di collegarsi senza fili e in modalità completamente wireless.

Inoltre, include tante funzionalità simpatiche come Center Stage, la Portrait Mode e il nuovissimo effetto chiamato Studio Light che serve pre illuminare lo sfondo e attenuare le luci del background come se si usasse, appunto, una luce da studio.

La ultra-wide su un iPhone permette di abilitare anche Desk View. Cos’è? Semplice: è una funzione che mostra in simultanea sia il viso di una persona che la sua visuale dall’alto, molto utile per il lavoro o per mostrare un processo in tempo reale. Funziona con FaceTime e con altri software di videocalling.

Quale iPhone mi serve per usare Continuity Camera?

La funzione è attiva da iPhone XR in poi; per usar la feature in modalità wireless serve un Mac e un iPhone/iPad che sono connessi alla medesima rete WiFi e con il Bluetooth attivo. Occorre che ci sia lo stesso ID Apple e il tutto è protetto dalla solita autenticazione a due fattori.

Noi, a tal proposito, vi consigliamo l’acquisto di un iPhone XR ricondizionato a 373,99€ con spedizione Prime gratuita. Continuity Camera con Center Stage e Desk View invece, richiede un iPhone 11 (che su Amazon sta a 405,00€).

