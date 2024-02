Con le offerte di NOW la programmazione Sky è accessibile a partire da 6,99 euro al mese

La finale di stasera di MasterChef Italia, il primo Gran Premio di F1 della stagione 2024 nel weekend, la nuova edizione di Pechino Express e il via al Mondiale di MotoGP la prossima settimana, con nel mezzo il grande spettacolo delle coppe europee: ecco perché è uno dei momenti migliori per sottoscrivere uno dei pass offerti da NOW, grazie a cui è possibile ottenere l’accesso illimitato alla programmazione Sky in streaming a partire da 6,99 euro al mese.

Offerte NOW: i pass Entertainment, Cinema, Sport e Premium sono in offerta a partire da 6,99 euro al mese

Grazie alle nuove offerte della piattaforma streaming NOW, è possibile accedere alla programmazione Sky a partire da 6,99 euro al mese. L’abbonamento più economico è quello sottoscrivibile con il pass Entertainment, che al costo di 6,99 euro al mese anziché 8,99 euro permette di vedere le migliori serie TV italiane e internazionali trasmesse su Sky Atlantic e gli altri canali Sky dedicati alle serie televisive.

A soli 9,99 euro al mese, invece di 11,99 euro, è possibile sottoscrivere l’abbonamento ai pass Entertainment e Cinema, andando così ad aggiungere l’intero catalogo di Sky Cinema.

Per gli appassionati sportivi, il pass Sport è in offerta a 9,99 euro al mese anziché 14,99 euro. Questo pass racchiude l’intera programmazione sportiva di Sky, inclusi tutti i match di Serie B e Serie C, oltre alle tre partite a turno di Serie A.

Infine, per ottenere un’esperienza streaming ancora migliore, al costo di 11,99 euro al mese per 12 mesi invece di 14,99 euro è possibile ottenere i pass Entertainment, Cinema e l’opzione Premium che va ad aggiunger le 2 visioni in contemporanea, l’on-demand senza pubblicità e il supporto all’audio Dolby Digital 5.1.

Le offerte dei pass NOW sono disponibili sulla pagina dedicata del sito ufficiale.