Con il conto online SelfyConto hai un prodotto Apple in omaggio

SelfyConto e Apple: che combo! Banca Mediolanum lancia una nuova promozione per il suo conto online SelfyConto, che offre condizioni vantaggiose e premi esclusivi. La proposta include la possibilità di ottenere uno dei tre popolari dispositivi della mela: un Apple Watch SE, un iPad di decima generazione o un iPhone 15, in base al numero di amici che si invitano ad aprire il conto entro il 30 agosto.

Come vincere i prodotti Apple con SelfyConto

Per partecipare all’iniziativa, è necessario aprire un conto SelfyConto e invitare tra due e sei amici a fare lo stesso. Con due amici invitati si riceve un Apple Watch SE, con quattro un iPad 10, mentre con sei amici si ottiene un iPhone 15. Gli amici invitati dovranno poi compiere alcune azioni, ovvero accreditare il proprio stipendio o pensione sul conto o effettuare spese per almeno 500 euro al mese per tre dei primi quattro mesi dall’apertura.

Ma oltre all’iniziativa Apple, quali sono i vantaggi di SelfyConto? Innanzitutto non prevede costi di gestione per il primo anno e fino ai 30 anni per i giovani sotto questa età. Inoltre, offre prelievi gratuiti nell’area Euro, una carta di debito gratuita per il primo anno e numerose operazioni bancarie senza commissioni, come addebiti delle utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV, ricariche telefoniche e bonifici SEPA online.

Oltre alla carta di debito Mastercard, SelfyConto mette a disposizione dei clienti altre due opzioni: la Mediolanum Credit Card, una carta di credito personalizzabile che consente di scegliere tra Visa e Mastercard, e la Mediolanum Prepaid Card, una carta prepagata sicura e flessibile.

Insomma, una soluzione perfetta per chiunque voglia aprire un conto smart e conveniente, a maggior ragione per i giovani under 30. Per maggiori dettagli sull’offerta e per aderire alla promozione, è possibile visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum.