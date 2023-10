Con Carta Platino Business di American Express puoi ottenere uno sconto di 2.000 euro

American Express ha lanciato una nuova offerta sulla sua Carta Platino Business: tutti coloro che richiederanno la carta di credito online entro il 23 novembre 2023 riceveranno uno sconto di 2.000 euro sui loro acquisti con la carta spendendo 50.000 euro nei primi 12 mesi dalla sua emissione. L’importo verrà offerto tramite un bonus di 500.000 punti Membership Rewards entro 8 settimane dall’ultima transazione utile al raggiungimento dell’importo di spesa richiesto. Non concorrono al raggiungimento della soglia dei 50.000 euro il pagamento della quota annuale della carta, i prelievi e gli anticipi di contante.

La quota della Carta Platino Business American Express è pari a 60 euro al mese, per un totale di 720 euro all’anno. Tale importo è deducibile fisicamente.

Tra i principali vantaggi della carta di credito Platino Business AMEX si annoverano il programma Club Membership Rewards (1 punto per ogni euro speso con la carta), un voucher di 160 euro per i tuoi viaggi ogni anno, l’iscrizione gratuita al programma Priority Pass (livello Prestige), la possibilità di poter contare su coperture assicurative premium e fino a 98 Carte Oro Business extra incluse nella quota.

Per richiedere Carta Business Platino devi essere maggiorenne, residente in Italia, avere un conto corrente bancario appartenente al circuito SEPA e un fatturato annuo di almeno 500.000 euro. Se soddisfi tutti i requisiti qui sopra, non avrai difficoltà a ottenere il via libera per l’ottenimento della carta di credito.

Richiedi ora Carta Platino Business di American Express per ottenere 2.000 euro di sconto sui tuoi futuri acquisti con una spesa di 50.000 euro entro 12 mesi dall’attivazione della carta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.