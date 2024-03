Con ASUS ROG Ally potrai giocare anche a Helldivers 2 in MOBILITÀ!

Se non sai di cosa si tratta, ASUS ROG Ally è a tutti gli effetti un mini PC da gaming che ti permette di giocare a tutti gli ultimi titoli usciti anche quando sei fuori casa. Questo dispositivo vanta un costo di base che si attesta sui 699,00€ ma, grazie ad Amazon, potrai averlo a soli 495,00€!

Tutte le caratteristiche di ASUS ROG Ally

Con un design ergonomico e un sistema di dissipazione a doppia ventola, ROG Ally ti offre lunghe sessioni di gioco senza compromettere il comfort, assicurandoti la libertà di giocare ovunque tu voglia. La ricarica rapida della batteria assicura che tu possa tornare in azione in pochissimo tempo, sempre pronto per nuove avventure.

Dotato di un processore AMD Ryzen Z1, 16 GB di RAM e un SSD PCIe da 512 GB, questa console portatile offre un’esperienza di gioco fluida e reattiva, garantendo prestazioni senza compromessi anche per i titoli più esigenti. La possibilità di collegare una scheda grafica esterna consente poi di migliorare ancora di più le performance nel caso tu lo voglia. E potrai anche espandere facilmente lo spazio di archiviazione grazie alla scheda SD.

Grazie a Windows 11 Home, accederai a tutte le tue piattaforme di gioco preferite e goditi una vasta gamma di titoli, dai classici del passato alle ultime uscite come Helldivers 2 o Dragon’s Dogma 2, con la tua libreria di giochi online sempre a portata di mano.

ROG Ally non è solo una console, ma un PC portatile completo che ti consente di navigare sul web, lavorare, creare e, naturalmente, divertirti con i giochi. Con la connettività super veloce del WiFi 6E, non dovrai mai preoccuparti di ritardi o interruzioni durante le tue sessioni di gioco online.

Scopri il gaming in mobilità alla massima potenza con ASUS ROG Ally a soli 495,00€!