Con 17€ prendi 3 microSD da 32GB più adattatore: da non perdere

Le eccellenti microSD Lexar forniscono una memoria interna da 32GB per salvare dati, applicazioni e contenuti multimediali anche di grandi dimensioni: tutto questo ad una velocità incredibile. Un apparecchio che garantisce totale compatibilità con smartphone, tablet, notebook, droni, action camera ed altro ancora.

Prima che la promozione giunga al termine, approfitta di quest’opportunità e realizza il tuo affare su Amazon: per effetto di un gradito sconto del 5%, porti a casa 3 microSD Lexar e l’adattatore ad un prezzo di soli 17 euro.

Tris di microSD Lexar da 32GB a prezzo ridicolo

La microSD può contare su una velocità di lettura fino a 100MB/s. In un lampo sarai in grado di trasferire foto e video ad altissima risoluzione. La microSD Lexar è davvero piccolissima: questo non ne pregiudica la solidità costruttiva. Uno strumento che non si lascia intimorire da temperature estreme, urti, vibrazioni e raggi X.

Il supporto ideale per le action camera, grazie a cui potrai realizzare video mozzafiato anche in condizioni proibitive. Dimentica i problemi di compatibilità: in confezione troverai anche il pratico adattatore per sfruttare la scheda di memoria a bordo di qualunque dispositivo.

Le scorte a disposizione termineranno a breve, ascolta l’istinto e metti nel carrello le tue nuove microSD Lexar da 32GB con adattatore ad un prezzo irripetibile: le riceverai a casa nel giro di pochissimi giorni.