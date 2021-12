Comprare OGGI iPhone 13 Pro o attendere iPhone 14 Pro?

Come dovrebbe funzionare la fotocamera da 48 megapixel aggiornata di iPhone 14 Pro? Vale la pena aspettare il nuovo modello o conviene comprare iPhone 13 Pro adesso che è disponibile?

iPhone 14 Pro supporterà il pixel binning

Si dice che i modelli di iPhone 14 Pro del prossimo anno presenteranno una main camera da 48 megapixel aggiornata (l'obiettivo “Wide”) rispetto all'ottica da 12 megapixel presente sui modelli di iPhone 13 Pro, ma le cose non sono così semplici come potrebbe sembrare.

In una nota di ricerca all'inizio di quest'anno, l'analista Ming-Chi Kuo ha affermato che i modelli di iPhone 14 Pro potranno supportare sia l'uscita da 48 megapixel che da 12 megapixel, che probabilmente sarà ottenuta con un processo noto come pixel binning.

Già in uso su alcuni smartphone Android come il Samsung Galaxy S21 Ultra, il pixel binning unisce i dati di più pixel più piccoli sul sensore di immagine della fotocamera in un “super-pixel”, al fine di ottenere una migliore sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

Il binning dei pixel è vantaggioso perché semplicemente aumentando i megapixel dell'ottica di un telefono mantenendo la stessa dimensione del sensore della fotocamera si ottengono pixel più piccoli, che generalmente catturano meno luce e portano ad avere foto con scarsa illuminazione e di qualità inferiore. Il binning dei pixel consentirebbe ai modelli di iPhone 14 Pro di scattare foto ad alta risoluzione da 48 megapixel in condizioni luminose e foto da 12 megapixel in condizioni di scarsa illuminazione che sono ancora di alta qualità.

Prendiamo in esame il Galaxy S21 Ultra, il dispositivo scatta foto da 12 megapixel per impostazione predefinita, con un interruttore disponibile nell'app della fotocamera per lo switch delle fotogragie da 108 megapixel.

Kuo si aspetta che il nuovo obiettivo grandangolare da 48 megapixel dell'iPhone 14 Pro possa supportare la registrazione di video 8K, rispetto allo standard 4K attuale, e ha affermato che questi video ad alta risoluzione saranno adatti per la visualizzazione sul presunto visore AR/VR di Apple che dovrebbe essere lanciato il prossimo anno.

Kuo alla fine ritiene che la qualità della fotocamera dei modelli iPhone 14 Pro “innalzerà la fotografia della fotocamera del telefono cellulare a un nuovo livello“.

Cosa vi consigliamo noi?

Insomma, sembra che valga la pena attendere, anche se iPhone 13 Pro Max soddisfa già le esigenze di tutti i creator: si trova su Amazon al costo di 1639,00€ con storage da 512 GB,