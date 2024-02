Compra subito lo XIAOMI Mi Band 8 da Unieuro, c'è il FUORITUTTO

Il bracciale smart più famoso al mondo è disponibile oggi in sconto presso gli store fisici e sul sito online di Unieuro. Lo Xiaomi Mi Band 8 è disponibile nella colorazione nero grafite con consegna a domicilio stimata tra il 25 e il 27 febbraio.

Il prezzo consigliato al pubblico è di 39,99 €, con pagamento in un’unica soluzione o in 3 rate da 13,33 € con PayPal o con Klarna.

Lo Xiaomi Mi Band 8 è il miglior smart band in circolazione e costa pochissimo

Chiunque fosse alla ricerca del bracciale smart più bello e utile in assoluto, ha trovato quello giusto. Lo Xiaomi Mi Band 8 è l’ultimo esemplare della gamma più acquistata di sempre, in grado di ottenere un successo in tutto il mondo per via delle sue grandi capacità. Oltre a ricevere le notifiche, il vantaggio è di poter monitorare perfettamente qualsiasi attività fitness si vada a svolgere. In più siamo di fronte ad un bracciale davvero bello esteticamente, icona del lifestyle moderno.

Per quanto concerne l’attività fisica, supporta più di 150 modalità di sport ed è in grado di monitorare il sonno, l’ossigeno nel sangue e il battito cardiaco. È chiaramente resistente all’acqua fino a 5 ATM.

Il design infatti si articola su di una cassa metallizzata con sistema di sgancio rapido e cinturini intercambiabili. Al centro ecco il bellissimo display touchscreen AMOLED ultra nitido da 1,62″ che garantisce una peculiarità: sotto il sole è super luminoso.

Il vero punto di forza è assolutamente la batteria, in grado di garantire 16 giorni di autonomia con una sola carica.

Oggi la grande proposta arriva dal volantino di Unieuro, ovviamente valido anche online. Gli utenti possono proseguire all’acquisto dello Xiaomi Mi Band direttamente sul sito ufficiale, dove il prezzo consigliato è di 39,99 €. Questa versione in nero grafite può essere acquistata in un’unica soluzione o in 3 rate da 13,33 € sfruttando i servizi PayPal e Klarna.